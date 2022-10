Executivul a decis să înființeze o nouă bancă, de Investiții și Dezvoltare Guvernul a decis sa iși mai faca o banca, pe langa cele doua deținute de stat, CEC Bank și Eximbank. Mai exact, Banca de Investiții și Dezvoltare, unitate care va avea scopul de a finanța entitațile economice care au nevoie. Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca pe agenda de prioritați a noii banci vor figura “proiectele mari de infrastructura, proiectele strategice de care economia are mare nevoie.” „Astazi, prin hotarare de guvern, vom aproba infiintarea si functionarea Bancii de Investitii si Dezvoltare. Este o banca cu capital de stat. Aceasta banca va fi destinata sprijinirii mediului de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

