Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a precizat, luni, ca Franta si Germania sunt suporterii Romaniei in vederea aderarii la Spatiul Schegen si a multumit celor doua state pentru aceasta sustinere. „Ati vorbit despre tot ceea ce a insemnat efectele pozitive ale mandatului Frantei la presedintia UE; de asemenea,…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului Romaniei, in colaborare cu Guvernul Italiei, Guvernul Luxemburgului și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) au organizat astazi o conferința cu prezența la nivel inalt cu tema „O reconstrucție mai buna: masurarea și…

- Romania a prezentat, in cadrul Forumului ONU de nivel inalt privind dezvoltarea durabila, organizat la New York, Planul National de Actiune pentru Strategia de Dezvoltare Durabila care vizeaza implementarea Agendei 2030, informeaza Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), pe pagina oficiala…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) va acorda asistenta tehnica Primariei Ramnicului pentru a testa solutii inovatoare de implicare a cetatenilor in politicile de coeziune ale Uniunii Europene in ceea ce priveste combaterea poluarii si folosirea energiei verzi, au anuntat,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat luni remanierea guvernului, masura asteptata dupa alegerile parlamentare din iunie, in care partidul prezidential a pierdut majoritatea, informeaza Reuters. Elisabeth Borne ramane prim-ministru si urmeaza sa tina saptamana aceasta un discurs privind politica…

- Uniunea Europeana (UE) trebuie sa gaseasca mai multe rute alternative pentru transportul de cereale din Ucraina, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron la summitul NATO de la Madrid, informeaza joi Reuters. Rusia si Ucraina sunt primul si respectiv al cincilea cei mai mari exportatori de grau…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, joi, un mesaj in deschiderea primei reuniuni, la Bucuresti, a Consiliului de Conducere al Centrului european de competente in domeniul industrial, tehnologic si de cercetare in materie de securitate cibernetica (ECCC), desfasurat la Palatul Victoria. Potrivit unui…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Guvernului Romaniei, lanseaza joi, intr-o conferinta internationala de specialitate, Planul National de Actiune pentru implementarea Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila a Romaniei 2030. Potrivit organizatorilor, in sesiunea de deschidere a…