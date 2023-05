„Guvernul a aprobat, prin hotarare, Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Pietei de Capital 2023-2026. Tara noastra s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani. Va reamintesc – Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut, anul trecut fata de 2021, cu 49 de miliarde de euro. Este valoarea intregului PIB al Romaniei in urma cu 20 de ani. Aceasta dinamica economica are nevoie de o piata de capital care sa tina pasul cu noile realitati. Antreprenorii au nevoie de acces facil la finantare, reguli mai simple si, ca urmare a sprijinului acordat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, cea…