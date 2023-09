Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii si asigurarea echitatii fiscale in Romania a fost aprobat luni de guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, prezinta modificarile operate.„Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege privind oprirea risipei…

- ”Avem, astazi, forma finala a masurilor fiscal-bugetare, dupa consultarile cu toti partenerii sociali – sindicate, patronate, ONG-uri, dar si cu administratia locala. O buna parte dintre propunerile lor se regasesc in acest proiect. Acesta este actul pe care am decis sa imi asum raspunderea in Parlament!…

- Guvernul a aprobat vineri, 8 septembrie 2023, alocarea a 110 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor din lunile mai si iunie privind cazarea si hrana refugiatilor ucraineni, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin, conform Agerpres. Guvernul a aprobat vineri, 8 septembrie…

- Guvernul a aprobat astazi proiectul 'HeliPol', care prevede achizitii pentru dotarea Politiei Romane in valoare de aproape 460 de milioane de lei, in vederea cresterii sigurantei traficului rutier, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind contractul de finantare cu Banca Europeana de Investitii pentru construirea Autostrazii A7 - Moldova, actul normativ urmand sa fie inaintat Parlamentului, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin.