- In ședința Guvernului de joi a fost adoptata o Hotarare pentru aprobarea plafoanelor alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019. Plafonul maxim aprobat are valoarea de 85.506,500 mii euro, echivalentul a 406.121,672 mii lei și se asigura de la bugetul de stat.…

- In sedinta de Guvern de joi, pe ordinea de zi suplimentara a fost introdus un proiect care vizeaza acordarea unui sprijin banesc pentru fermieri . Astfel, la propunerea ministrului Agriculturii, Adrian Oros, premierul Ludovic Orban a acceptat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat, joi seara, la finalul sedintei de Guvern, ca au fost adoptate patru masuri care vizeaza agricultura, pentru a veni in sprijinul fermierilor. ”Si pentru agricultura romaneasca si taranii si fermierii care se confrunta cu efectele secetei pedologice…

- Plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2019 au fost aprobate joi de Guvern, valoarea totala a sprijinului fiind de 85,5 milioane de euro, echivalentul a 406,12 milioane de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Beneficiarii…

- Guvernul a aprobat plafoanele alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal, plafonul maxim aprobat fiind de 85 de milioane de euro, a declarat joi ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Si pentru agricultura romaneasca si pentru taranii si fermierii romani care in aceasta perioada…

- Comisia Europeana a propus vineri noi masuri exceptionale pentru a oferi mai mult sprijin pietelor agricole si alimentare cel mai afectate de efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19), printre acestea aflandu-se ajutoarele pentru depozitarea privata, informeaza un comunicat publicat de Executivul…

- Pentru a fi considerati eligibili, producatorii agricoli trebuie sa detina o suprafata cultivata cu usturoi de minimum 3.000 de metri patrati si sa obtina o productie de cel putin trei kilograme de usturoi/10 metri patrati. Cererile se depun pana la data de 15 mai inclusiv. "Impactul financiar…

- Fermierii ar putea primi un sprijin financiar de 54,04 milioane lei in acest an, potrivit unui proiect de Hotarare pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor, publicat in dezbatere de Ministerul Agriculturii…