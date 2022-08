Stiri pe aceeasi tema

- „Tot astazi, Guvernul a aprobat nota de fundamentare pentru necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor aferente proiectului de investitii HeliPol. Acest proiect va conduce la cresterea gradului de siguranta si securitate pe infrastructura rutiera, prin implementarea unui concept de actiune…

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea cu 66 de milioane de euro a Programului national „Competente digitale” destinat IMM-urilor, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . „Guvernul a aprobat hotararea prin care modifica HG 599/2020 privind aprobarea…

- Hotararea prevede suplimentarea cu 318,9 milioane de lei (66 milioane euro) a alocarii destinate „Programului national Competente digitale pentru angajatii din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020”, pentru finantarea a 73 de proiecte…

- Guvernul a aprobat alocarea sumei de 3,24 milioane lei pentru plata despagubirilor aferente exproprierii unui numar de 248 de imobile proprietate privata situate pe coridorul aferent drumului expres Braila - Galati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul a aprobat, joi, prin memorandum, negocierea Acordului de imprumut cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru un program pentru politici de dezvoltare (DPL1) pentru crestere verde si incluziva in valoare de 467,5 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al Executivului,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, suplimentarea posturilor din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne cu 7.880, majoritatea in Politie – 5.654, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. El a precizat ca aceasta suplimentare nu implica, in acest moment, eforturi…

- Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Autostrada Bacau-Pascani", judetele Bacau, Neamt si Iasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru un proiect de modernizare si dezvoltare a Portului Braila, valoarea totala a investitiei fiind de 126,8 milioane lei cu TVA inclus, a anuntat Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Executivului.