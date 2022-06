Conform comunicatului de presa al Executivului, veniturile totale ale bugetului asigurarilor sociale de stat incasate in anul 2021 sunt in valoare de 90.702,7 milioane lei, cheltuielile totale in valoare de 90.657,9 milioane lei, rezultand un excedent de 44,8 milioane lei. Executia sistemului public de pensii s-a realizat astfel: venituri in suma de 90.534,8 milioane lei si cheltuieli in suma de 90.534,8 milioane lei. Executia sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale s-a realizat astfel: venituri in suma de 167,9 milioane lei si cheltuieli in suma de 123,1 milioane…