- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, inghetarea temporara a tarifelor politelor RCA. Proiectul inaintat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prevede plafonarea tarifelor pentru sase luni. Ciuca anuntase inca de la inceputul sedintei de Guvern ca va conditiona aceasta plafonare de elaborarea…

- Guvernul va relua, in aceasta saptamana, dezbaterea proiectului privind plafonarea tarifelor RCA. Amanata de doua ori in ultimele saptamani, adoptarea acestui document este esentiala, in opinia Executivului, pentru a incetini cresterea continua a preturilor pentru acest tip de polite. Reporter: Autoritatea…

- Reprezentantii Guvernului au anuntat ca proiectul de plafonare a pretului RCA pregatit la propunerea Autoritatii de Supraveghere Financiara nu se afla pe ordinea de zi a sedintei de vineri a Executivului intrucat a fost retras de ASF. Daniel Apostol a fost intrebat, vineri, la Prima News, de ce a fost…

- Reprezentantii Guvernului au anuntat ca proiectui de plafonare a pretului RCA pregatit la propunerea Autoritatii de Supraveghere Financiara nu se afla pe ordinea de zi a sedintei de vineri a Executivului intrucat a fost retras de ASF. ”Proiectul a fost pus in dezbatere publica, in urma observatiilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, inainte de sedinta de Guvern, ca sustine ca CEC sa intre pe piata asigurarilor, fie prin infiintarea unei companii noi sau preluarea de pe piata a unei companii. El a precizat ca cel mai devreme, aceasta companie de asigurari a CEC ar putea fi infiintata…

- ”Sustin ca CEC sa intre pe piata asigurarilor”, a spus premierul, aratand ca sunt doua posibilitati, fie sa infiinteze o companie noua sau sa preia de pe piata o companie. ”Nu voi fi de acord sa infiintam compania daca nu e si pe asigurari”, a mai spus seful Executivului. Premierul a precizat ca…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara propune practicarea pentru o perioada de 6 luni a tarifelor de prima RCA din martie 2022, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, Valentin Ionescu, director general al Directiei Generale Asigurari, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Decizia fusese anunțata…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) acuza ca a avertizat Guvernul și Parlamentul inca din mai 2022 despre faptul ca Euroins calca pe urmele City Insurance și nu platește daunele, dar Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a ignorat acest lucru, susține…