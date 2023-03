Executivul a abrogat o hotărâre care amâna închiderea unor capacităţi energetice care funcţionau pe lignit şi a exploatărilor miniere aferente Abrogarea HG 1573/2022 privind aprobarea amanarii inchiderii unor capacitati energetice cu functionare pe lignit si a exploatarilor miniere aferente acestora este o consecinta a modificarile aduse OUG nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, cu modificarile ulterioare in sedinta de Guvern de saptamana trecuta, prin care a fost decisa trecerea in conservare a 660 MW de capacitati de producere a energiei electrice pe baza de lignit, pe o perioada de 3 ani, sau scoaterea din exploatare, incepand cu luna iunie 2023, in vederea clarificarii unor angajamente asumate de Romania in cadrul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

