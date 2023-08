Execuție live? - Momentul în care avionul lui Prigojin se prăbușește Șeful Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi murit in urma prabușirii unui avion. Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari rusi Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion prabusit in Rusia, informeaza miercuri autoritatea aeronautica civila rusa, conform agentiei TASS, preluata de Reuters. Noi imagini video aparute pe rețelele sociale arata exact momentul prabușirii avionului la bordul caruia s-ar fi putut afla șeful Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Noi imagini video aparute pe rețelele sociale arata exact momentul prabușirii avionului la bordul caruia s-ar fi putut afla șeful Wagner Evgheni Prigojin. Pe video se vede avionul care este cuprins de flacari și care cade necontrolat.

