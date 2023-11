Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Fotbaliștilor din Italia l-a desemnat pe Dennis Man (25 de ani) jucatorul lunii octombrie in Serie B. Luna trecuta, romanul a inscris 4 goluri in 4 meciuri de campionat. Dennis Man traverseaza momente excepționale la Parma, pentru care a inscris 8 goluri in 11 meciuri in acest sezon. Patru…

- Razvan Marin, fotbalistul roman al echipei Empoli, a fost inclus de site-ul TuttoMercatoWeb intr-un clasament al celor mai slabi jucatori din Serie A, prima divizie a campionatului Italiei, dupa 11 etape.Razvan Marin, cu o medie a notelor de 5,60, este pe locul 7 intr-un clasament al celor mai slabi…

- Tomas Brolin (53 de ani), unul dintre marcatorii Suediei in victoria cu Romania de la Campionatul Mondial din 1994, 2-2 (4-5 la penalty-uri), și-a schimbat radical viața. Tomas Brolin, „coșmarul” Romaniei la Campionatul Mondial din 1994, unul dintre fotbaliștii care blocau drumul „tricolorilor” spre…

- Mijlocașul celor de la Empoli, Razvan Marin (27 de ani), a avut o prestație apreciata de presa italiana in victoria obținuta de trupa pregatita de Aurelio Andreazzoli (69 de ani), pe terenul Fiorentinei, scor 2-0, in runda cu numarul 9 din Serie A. Luni seara, Empoli, formație la care este legitimat…

- In afara celor trei jucatori, deja anchetați de Procuratura din Torino, Nicolo Fagioli, Sandro Tonali și Nicolo Zaniolo, ar mai fi alți zece fotbaliști din Serie A implicați in rețeaua de pariuri ilegale, descoperiți dupa convorbirile avute de Fagioli. Anchetatorii se tem ca ar fi vorba despre o rețea…

- Serie A: Empoli, echipa lui Razvan Marin, a cedat pe teren propriu in fata lui InterEchipa italiana Inter Milano a invins duminica, in deplasare, scor 1-0, formatia Empoli, in etapa a cincea din Serie A, conform news.ro. Empoli, cu Razvan Marin titular, a fost dominata in prima repriza, milanezii…

- Daniel Boloca (24 de ani), mijlocașul roman care refuza sa mai vina la naționala, a fost laudat de presa italiana dupa victoria lui Sassuolo cu Verona, scor 3-1. „Joc ordonat, atent și cu diverse execuții inteligente. Evoluție buna, viitorul a inceput”, a scris agenția Sassuolo News, care i-a acordat…

- Echipa campioana a Italiei, Napoli, s-a impus sambata, in deplasare, scor 3-1, in fata formatiei Frosinone, intr-un meci al etapei de debut din Serie A. Golgeterul Victor Osimhen a fost decisiv cu o dubla, potrivit news.ro.Chiar daca gazdele au deschis scorul la Frosinone, prin penalti-ul transformat…