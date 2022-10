Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Reghecampf (47 de ani) a pierdut derby-ul din Azerbaidjan. Qarabag – Neftchi Baku s-a incheiat cu scorul de 3-1, in etapa a 8-a a campionatului. Echipa antrenorului roman a condus la pauza. Israfilov a deschis scorul in minutul 24. Totusi, campioana en-titre a revenit spectaculos in repriza…

- Anamaria Prodan a socat pe toata lumea, la doua zile dupa ce s-a batut cu Laurentiu Reghecampf si i-a invinetit ochiul. Anamaria Prodan a dat dovada de eleganta si i-a transmis si un mesaj superb baietelului lui Laurentiu Reghecampf cu Corina Caciuc. Laurentiu Reghecampf isi boteaza fiul pe care il…

- Aterballetto/ Fondazione Nazionale della Danza vine pentru prima data in Romania, la cea de-a XXIII-a ediție a Intalnirilor JTI. Spectacolul „Don Juan”, in coregrafia lui Johan Inger va fi prezentat publicului roman pe 11 și 12 octombrie, la Teatrul Național București, sala Ion Caramitru. Și cum fiecare…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind mobilizarea parțiala in Rusia. Masurile de mobilizare vor incepe pe 21 septembrie. Decretul prevede masuri suplimentare pentru indeplinirea ordinului de aparare a statului. Recruții vor fi obligați sa urmeze o pregatire militara. Știrea va fi…

- CFR Cluj si Maribor se intalnesc in mansa a doua din play-off-ul UEFA Conference League. CFR Cluj are prima șansa la calificare, dupa ce s-a intors din Slovenia fara sa primeasca gol (0-0) in meciul tur cu Maribor. The post CFR Cluj – Maribor 1-0. Executie fabuloasa, in minutul 90, a lui Cvek. Clujenii,…

- FC Botoșani - Farul | Andrei Dragu, 22 de ani, a comis un penalty stupid in minutul 39. La un corner al oaspeților executat de Carlo Casap, extrema stanga a Botoșaniului a facut o gafa mare. Din fața lui Andrei Artean, Dragu a sarit cu mana deasupra capului și a lovit balonul cu degetele. ...

- Purtatoarea de cuvant a diplomației ruse a declarat duminica ca rachetele rusești au distrus cu o zi inainte infrastructuri militare din portul Odesa, vital pentru exporturile de cereale ucrainene, potrivit Le Monde . „Rachetele Kalibr au distrus infrastructuri militare din portul Odesa cu o lovitura…