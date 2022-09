Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 32,98 miliarde lei, in scadere fata de deficitul de 39,36 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021, scazand de la 3,33% din PIB la 2,40% din PIB, a informat Ministerul Finantelor,…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 2,4% din produsul intern brut dupa primele 8 luni ale acestui an, de la 1,94% din PIB in primele 7 luni, potrivit datelor publicate astazi de Ministerul Finantelor.

- ”Executia bugetului general consolidat in primele sapte luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 26,69 miliarde lei in scadere fata de deficitul de 33,97 miliarde lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi proiectele de ordonanta privind rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul acesta. Conform proiectului de Ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor,…

- Deficitul bugetului general consolidat va creste cu 2,649 miliarde de lei FOTO: www.facebook.com/www.ANAF.ro Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde de lei, cheltuielile cu 32,591 miliarde de lei, în timp ce deficitul bugetului…

- Veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 32,591 miliarde lei, iar deficitul bugetului general consolidat in termeni cash se majoreaza cu suma de 2,649 miliarde lei.

- Senatorul USR de Timis Raoul Trifan afirma ca bilantul prezentat de Ministerul Finantelor pentru primele sase luni ale acestui an are la baza mai multe raportari false. In bilant nu sunt prinse cel putin 40 de miliarde de lei, bani pe care statul trebuie sa-i plateasca in acest an, exemplifica Trifan.…

- Ministerul Finantelor prezinta, luni seara, executia bugetului general consolidat in primul semestru al anului 2022 care arata un deficit de 23,51 miliarde de lei, respectiv 1,71% din PIB, in scadere fata de perioada similara din anul trecut. „Executia bugetului general consolidat in primul semestru…