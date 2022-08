Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Consiliului Fiscal al Romaniei (CFA) au atras atenția ca rectificarea bugetara prevede o majorare fara precedent in istoria rectificarilor evaluate din 2010 pana in prezent și va duce deficitul bugetului general consolidat (BCG) cu peste trei miliarde de lei peste,

- Rectificarea bugetara gandita de Ministerul Finanțelor va avea un gol de venituri comparativ cu țintele asumate in proiect de circa 9 miliarde de lei, reprezentand cisca 0,66% din PIB. Și pe partea de cheltuieli bugetare are loc o majorare de proporții, comparativ cu parametrii aprobați prin proiectul…

- Deficitul bugetului general consolidat va creste cu 2,649 miliarde de lei FOTO: www.facebook.com/www.ANAF.ro Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde de lei, cheltuielile cu 32,591 miliarde de lei, în timp ce deficitul bugetului…

- ”Executia bugetara este o radiografie corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase luni”, a scris, miercuri, pe Facebook, liderul PNL. Nicolae Ciuca afirma ca Romania isi respecta angajamentul de reducere a deficitului public, acesta fiind pe primele sase luni 1,71% din…

- Premierul Nicolae Ciuca a greșit din nou miercuri cifrele cand a prezentat execuția financiara pe primele șase luni. Ciuca a spus ca deficitul bugetar la 6 luni a ajuns la 1,71%, in scadere cu 1,25% fața de 2,86% in 2021. Premierul a fost apoi corectat de ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, care a subliniat…

- Deficitul bugetului general consolidat a crescut la 1,57% din Produsul Intern Brut dupa primele cinci luni ale acestui an, de la 1,23% din PIB in perioada ianuarie-aprilie, potrivit datelor publicate sambata de Ministerului Finantelor, informeaza AGERPRES . Soldul negativ este insa in scadere cu aproximativ…

- ”Executia bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2022 s-a incheiat cu un deficit de 20,90 mld lei in scadere fata de deficitul de 26,18 mld lei inregistrat la aceeasi perioada a anului 2021. Exprimat ca procent din Produsul Intern Brut, deficitul bugetar a inregistrat o scadere…

- Lucian Heiuș, președintele ANAF a vorbit la Digi24, vineri seara, despre controlul masiv care vizeaza evaziunea fiscala din Romania. Verificarile incep la 1 iulie și sunt avute in vedere, pentru inceput, in jur de 215 persoane. In cazul acestora, șeful ANAF spune ca analizele fiscale au fost efectuate…