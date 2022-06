”Executia bugetara a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT), in primele 5 luni, a fost de 74,75%, procent raportat la totalul creditelor bugetare acordate institutiei pentru anul 2022, in valoare de 2.576.463.000 lei. Platile efectuate in aceasta perioada insumeaza 1.925.968.000 lei”, arata ministerul. In cursul acestui an, MAT va finanta si alte programe, cu scopul de a asigura dezvoltarea mediului antreprenorial romanesc. „Executia bugetara de 75% dovedeste raspunsul rapid al Ministerului Antreprenoriatului si Turismului pentru firmele romanesti care s-au gasit intr-o situatie dificila,…