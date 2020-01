Stiri pe aceeasi tema

- Un criminal condamnat la moarte in statul american Georgia a cerut ca sentința sa fie pusa in aplicare de plutonul de execuție, pentru ca injecția letala ar putea fi prea dureroasa pentru el, scrie digi24.ro.

- Aleksandr Osipovici, in varsta de 37 de ani, un locuitor al orasului Bobruisk, a fost executat marti, dezvaluie ziarul Kamertiini Kurier, citand un procuror de la un parchet regional, Olga Ivanova. Potrivit Centrului Viasna pentru apararea drepturilor omului, in 2018 Osipovici a cunoscut cele doua femei…

- Fostul ministru al Transporturilor, Iurie Chirinciuc, condamnat pentru coruptie si trafic de influenta scapa de inchisoare. Curtea Suprema de Justiție a pus punctul final in dosarul fostului ministru si la condamnat la un an si patru luni cu suspendare.

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al New York-ului, a depus, joi, actele la Comisia Electorala Federala pentru a candida la presedintia Statelor Unite din partea Partidului Democrat, alaturandu-se unei lungi liste de candidati pentru nominalizarea din partea acestei formatiuni politice.…

- Justen Hall, in varsta de 38 de ani, a murit la 18:32 (00:32 GMT) in penitenciarul din Huntsville, au anuntat autoritatile din Texas. In 2005, el a fost condamnat la moarte pentru strangularea in urma cu trei ani spre orasul El Paso a unei femei de 29 de ani, pe care a ingropat-o ulterior in desertul…

- Curtea Penala Internationala (CPI) a decis joi o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare pentru fostul sef adjunct al Statului Major al Fortelor Patriotice pentru Eliberarea Congo (FPLC), Bosco Ntaganda, gasit vinovat de 13 crime de razboi si cinci contra umanitatii, transmite EFE. Aceasta reprezinta cea…

