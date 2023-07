Stiri pe aceeasi tema

- O decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) de la finele lunii iunie, in cauza Cabot Plastics C‑232/22, aduce clarificari extrem de importante in privința problematicii controversate a sediilor fixe pentru TVA. Speța este una des intalnita și in cadrul inspecțiilor fiscale derulate de autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor saluta decizia Comisiei Europene de a renunta la cauza care are ca obiect o procedura de infringement initiata impotriva Romaniei si ordonanta Curtii de Justitie a Uniunii Europene prin care cauza respectiva a fost radiata…

- Eugen Tomac, dupa declaratia presedintelui CJUE privind intrarea Romaniei in Schengen: Imi da si mai multa sperantaEuroparlamentarul Eugen Tomac, presedintele Partidului Miscarea Populara, a salutat declaratia presedintelui Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), Koen Lenaerts, care sustine…

- Romania și Bulgaria trebuie sa intre cat mai curand in spațiul Schengen, a precizat președintele Curții de Justiție a Uniunii Europene, Koen Lenaerts. Declarațiile au fost facute, astazi, in cadrul ceremoniei desfașurate la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza ” din Iași in care profesorul Koen Lenaerts…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis astazi ca anularea unui zbor din cauza decesului subit al unui membru al echipajului nu scutește o companie aeriana de obligația de a plati despagubiri pasagerilor daca se inregistreaza intarzieri, potrivit Reuters. Hotararea instanței europene a…

- Darius Valcov s-a adaugat in aceasta saptamana pe lista celor care se adapostesc in Italia pentru a scapa de condamnarea definitiva la inchisoare primita in Romania. In acest context, doi foști miniștri de justiție au cerut autoritaților sa se adreseze instituțiilor europene pentru refuzul Italiei de…

- Comisia Europeana a clasat cauza de infringement privind adoptarea Programului național de control al poluarii atmosferice, in urma masurilor adoptate de Ministerul Mediului din Romania, Comisia Europeana a decis retragerea, de pe rolul Curții de Justiție a UE, a cauzei C-69/22 avand ca obiect lipsa…

- Marcel Ciolacu l-a felicitat pe prim-ministrul Nicolae Ciuca si pe ministrul de Finante, Adrian Caciu, pentru planul pe care l-au avut in coalitie, referindu-se la ajustarea cu 20 de miliarde pe bugetul general consolidat al statului. Liderul PSD nu spune o chestiune noua deși așa vrea sa para. Recunoaște…