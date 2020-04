Sub „umbrela” starii de urgența, un echipaj de poliție a comis-o din nou. De aceasta data grav. Un om a fost impușcat mortal in imobilul in care locuia, un apartament situat in complexul hotelier Monte Carlo. „Este un imobil in care se afla un hotel, dar cateva dintre etaje sunt proprietate privata. Acolo are sora lui un apartament”, au explicat, pentru evz.ro, surse judiciare. Victima polițiștilor este Alexandru Gazdac, de 37 de ani, cel care, in anul 2016, a intrat intenționat cu mașina in poarta principala de la Palatul Victoria. Atunci, dupa ce a fost imobilizat, el și-a scandat numele și…