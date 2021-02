Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul „InfoTrafic” al INP informeaza ca la moment atat in capitala, cat și pe intreg teritoriul țarii se circula in condiții de iarna, drumuri blocate din cauza condițiilor meteo nu sunt. La moment in capitala se atesta flux sporit de transport, la intrarile in oraș și pe arterele principale de…

- In capitala se circula in condiții de iarna, iar serviciile de profil lucreaza pentru depașirea situațiilor problematice, in conlucrare cu Inspectoratul Național de Securitate Publica, anunța Primaria capitalei. Joi la linie au fost emise 323 troleibuze si 101 autobuze. Transportul public circula pe…

- Sistemul de taxare electronica in transportul public din Chișinau va fi implementat prin intermediul unui proiect-pilot pentru o perioada de șase luni. In acest scop, municipalitatea a semnat doua memorandumuri cu doua companii financiare. Astfel, se prevede instalarea in troleibuze și autobuze a echipamentului…

- Fara maști de protecție și fara a respecta distanța sociala - așa circula moldovenii in transportul public din capitala. Zilnic, pe rețelele de socializare apar imagini din care se vede clar cum masurile de protecție sint incalcate la greu. In una din fotografiile facuta ieri amtr-un troleibuz din Chișinau,…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca la aceasta ora, transportul public circula pe toate rutele prevazute, conform programului unei zilei de lucru, iar la linie au fost emise 321 troleibuze și 86 de autobuze. De asemenea, serviciile municipale intervin pe trotuare cit și pe strazi, la combaterea…

- Ziarul Unirea IPJ Alba: Recomandari pentru a circula in siguranța in contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate Inspectoratul de Poliție Județean Alba recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata permanent condițiilor meteo-rutiere, sa adopte o maniera preventiva…

- Regiile municipale de transport public pasageri vor testa, timp de 6 luni, sistemul de taxare electronica in unitațile de transport. Astfel, din ianuarie 2021, va fi inițiat proiectul - pilot privind sistemul de taxare electronica in transportul public din municipiul Chișinau. Decizia a fost adoptata…

- Din 1 ianuarie 2021, timp de jumatate de an, in capitala va fi lansat un proiect-pilot privind implementarea sistemului de taxare electronica in transportul public orașenesc, anunța Primaria municipiului Chișinau.