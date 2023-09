Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de vinuri adora sa experimenteze și sa savureze nuanțele unice și aromele fine ale acestui lichid nobil. Daca ai in viața ta un astfel de entuziast al vinului și vrei sa-l surprinzi cu un cadou special, noi iți venim in ajutor cu 3 idei inspirate. Iata ce ii poți oferi persoanei dragi atunci…

- MSI, cel mai important brand de hardware pentru jocuri PC din lume, este incantat sa anunțe un parteneriat strategic cu CAPCOM pentru a lansa o promoție interesanta pentru jocul SF foarte așteptat – Exoprimal. Concret, odata cu achiziționarea unui monitor de gaming MSI din lista de modele eligibile,…

- In industria serviciilor, gradul de satisfacție al clienților este direct proporțional cu șansele de succes. De aceea, este important sa apelezi la toate mijloacele tehnologice disponibile pentru a oferi experiențe peste așteptari.

- Indiferent de dimensiunea dorita, noi avem soluția perfecta pentru tine! KD Original Wheels iți prezinta o gama variata de jante originale cu cauciucuri, potrivite pentru orice tip de vehicul. Calitatea și designul impecabil al produselor noastre vor transforma mașina ta intr-un adevarat exemplar de…

- Un jurnalist britanic care a calatorit recent de la Paris la Istanbul, via Budapesta si Bucuresti, la bordul trenului Orient Express, si-a povestit experienta intr-un articol in care a consemnat impresii inclusiv din timpul celor doua opriri in Romania, la Sinaia si la Bucuresti. Craig Turp-Balazs,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a afirmat marti ca tara sa va beneficia de experienta combatantilor gruparii paramilitare ruse Wagner, pe care el a acceptat sa o primeasca in cadrul acordului care a pus capat rebeliunii mercenarilor Wagner in Rusia, transmit marti AFP si Reuters, potrivit Agerpres.''In…

- Vara este anotimpul perfect pentru cltorii pentru cele mai multe persoane pe de o parte datorit vremii calde iar pe de alt parte pentru c se obin mai uor concedii în aceast perioad.Vacanele pot include fel de fel de activiti de divertisment iar distracia la jocuri de cazino este una dintre vari...

- Rapperul Puya a fost luat cu asalt in timpul unui concert sustinut in cadrul Zilelor Culturale ale Barladului. Fanii au umplut scena pe care canta artistul cu pantofi, adidasi si haine. Puya a fost protoganistul unei inedite sesiuni de autografe, dupa ce fanii artistului au aruncat obiecte de vestimenatie…