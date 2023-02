In ultima vreme, Slovenia a fost una dintre cele mai in voga opțiuni de vacanța pentru familii din Europa. Are de toate, de la munți la lacuri și ofera experiențe de neuitat, de la activitați aventuroase la plimbari vibrante prin oraș, de exemplu, in jurul capitalei Ljubljana. Fie ca deja va stabiliți itinerariul de calatorie, fie ca așteptați acel imbold final pentru a incepe sa va planificați aventura in Europa de Est, avem cateva sfaturi de oferit. Așadar, sa aruncam o privire la cateva excursii cu familia in Slovenia. 1. O vacanța de schi in Slovenia O vacanța de schi cu familia in Slovenia…