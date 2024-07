Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile de carburant vizeaza asigurarea accesului la transport interurban gratuit. Acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant se adauga celorlalte metode alternative, respectiv bonurilor de carburant pe suport hartie și decontarii bonurilor fiscale de combustibil…

- O tornada s-a produs in nord-vestul statului insular Haiti, unde a ranit cel putin 50 de persoane, a distrus 200 de case si a lasat peste 300 de familii fara locuinte, potrivit reprezentantilor Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

- FOTO: Proiect pentru construirea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați, la Alba Iulia. Cum va arata cladirea Primaria Alba Iulia vrea sa construiasca un Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați, pe un teren aflat in zona Caminului pentru persoane varstnice. Administrația…

- Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați de peste 400 metri in Alba Iulia: Primaria lanseaza in consultare publica noul PUD Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitați de peste 400 metri in Alba Iulia: Primaria lanseaza in consultare publica noul PUD Primaria Alba Iulia a lansat in…

- Denumirea achizitiei este "Servicii de proiectare DALI reabilitarea renovarea Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Techirghiolldquo;.Prodesign Architecture SRL se va ocupa de proiectarea lucrarilor de reabilitare de la Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilitati Techirghiol.…

- Mircea Geoana, Secretarul General Adjunct al NATO, urmeaza sa participe joi, 9 mai 2024, la Alba Iulia ca și invitat special, la dezbaterea organizata de Mișcarea „Romania Renaște!”, denumita „Din inima Romaniei, in inima Europei”. „Ma bucur ca repornește aceasta mare tradiție. Vorbeam de Marea Adunare…

- Pompierii militari de la Punctul de Lucru Lechinta și Detașamentul Bistrița au fost solicitați sa intervina, cu puțin timp in urma, la un incendiu izbucnit la acoperișul unui bloc de locuit din Lechința. Din fericire, incendiul a fost localizat in limitele gasite, datorita intervenției prompte a pompierilor…

- Doua persoane sunt subiectul unei anchete pentru inșelaciune și fals in declarații, fiind acuzate ca au primit avansuri pentru vanzarea unor locuințe, dar nu au onorat acest angajament. Autoritațile au efectuat percheziții marți dimineața la domiciliile celor implicați, dupa ce victimele au depus plangeri.