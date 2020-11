Excursie de toamna in muntii Persani - explozie de culoare pana pe Magura Codlei Pandemia ne-a retezat orice sansa la ceea ce numeam pana mai ieri... "vacanta", insa, pana ce lucrurile revin la normal, ne putem bucura de excursii prin care sa (re) descoperim frumusetile Romaniei! Iar cum cele mai sanatoase evadari sunt cele in natura, ne-am propus sa incepem a va prezenta saptamanal o serie de experiente la care aproape oricine poate avea acces.



Nu departe de Bucuresti, mai precis din Codlea (langa Brasov), pleaca un traseu montan ce va da ocazia sa va bucurati de peisaje minunate, culori de toamna bogate, sport si un pic de adrenalina.



Drumul pana pe Magura… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele date ale autoritaților din domeniu arata ca, fața de luna septembrie, in octombrie au donat plasma de trei ori mai mulți pacienți romani care s-au vindecat de coronavirus. Cați romani au donat plasma in octombrie In perioada 7 octombrie – 6 noiembrie au fost recoltate 1.587 de doze de plasma…

- Se apropie perioada reducerilor de Black Friday, iar platforma de fashion online Fashion Days pregatește o „ediție de bun simț”. Black Friday la Fashion Days va incepe miercuri, 11 noiembrie, dis-de-dimineața, cu reduceri consistente la peste 85% dintre produsele peste 150 de lei. „Daca anul trecut…

- Dupa un an in care Glovo a mizat pe extindere in Romania, compania se așteapta ca in 2021 sa pastreze același trend ascendent, atat in ceea ce privește valoarea tranzacționata in aplicație, cat și la nivelul numarului de orașe in care serviciul de livrare rapida este disponibil. Cum a aratat anul…

- Toamna aceasta revine cu vești bune pentru toate persoanele care se afla in cautarea unui loc de munca. Cel mai mare targ de joburi din Romania, Angajatori de TOP Național, revine in format exclusiv online și reunește companii de renume care pun la dispoziție candidaților cele mai noi joburi in industrii…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in zilele de joi și vineri, 24 și 25 septembrie, in trei localitați din județul Brașov. Astfel, curentul electric va fi interupt conform urmatorului program:…

- Pandemia a schimbat foarte mult asteptarile romanilor care pleaca in vacante in aceasta perioada si, in mod surprinzator, pare ca Romania nu este destul de incapatoare pentru toti turistii, este de parere Costin Corboianu, owner al agentiei Scorilo Travel Vacante. Acesta vorbeste despre felul in care…

- Deși sistemul medical este mai pregatit acum decat era cand a izbucnit pandemia, riscul major este sufocarea secțiilor ATI, a atras atenția șeful DSU. Exista și limite și, daca scenariul conform caruia vom ajunge la 2.500 de cazuri de infectare pe zi se va adeveri, autoritațile ar putea impune restricții…

- Au mai ramas doua saptamani pana la debutul Turului Romaniei. In penultima etapa, caravana ciclista are finish la Curtea de Argeș. Una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din sud-estul Europei și cel mai important eveniment sportiv internațional din țara noastra din acest an va alinia…