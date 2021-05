Stiri pe aceeasi tema

- SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa de CS Magura Cisnadie cu scorul de 35-34 (19-20), duminica, la Sfantu Gheorghe, in etapa a 27-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Meciul a fost unul echilibrat, cea mai mare diferenta de pe tabela fiind de trei goluri, 28-25, 29-26, in favoarea echipei…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor cumpara fosta Fabrica de Tigarete din municipiu, care si-a incetat activitatea in urma cu aproape 10 ani, dorind, printre altele, sa infiinteze aici un centru interactiv de stiinta si divertisment dupa modelul "Palatului minunilor" din Budapesta. Potrivit…

- Anul acesta, de 1 Mai și de Paște, romanii prefera destinații turistice interne. In Delta Dunarii spre exemplu, aproape toate spațiile de cazare au fost rezervate. Administratorii de hoteluri și pensiuni din zona ii sfatuiesc pe turiști sa aduca o dovada a faptului ca sunt vaccinați, iar celor care nu…

- De la debutul pandemiei, testarea pentruCOVID a evoluat rapid, avand un rol cheie in lupta cu virusul SARS-CoV-2.Testarea ramane esențiala, chiar și in contextul campaniei de vaccinare, aflatain plina desfașurare in intreaga lume. In prezent, exista doua categorii deteste de laborator, fiecare dintre…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a pierdut partida disputata in compania formatiei CSM Bucuresti, scor 28-21, din cadrul etapei a 13-a din Liga Florilor. Meciul s-a disputat la Baia Mare. Fetele pregatite de Bogdan Burcea nu au avut prea multe sanse in fata unei echipe mult mai valoroase, dar…

- Potrivit site-ului Camerei Deputaților , Dan Tanasa, cel care l-a injurat pe colegul sau de la USR Ionut Mosteanu pe holurile Parlamentului, este deputat AUR ales in Mureș in decembrie 2020 și președinte la Comisia pentru egalitatea de sanse pentru femei si barbati. Nascut pe 10 martie 1981 la Sfantu…