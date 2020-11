Stiri pe aceeasi tema

- Studiul, publicat in revista The Lancet Psychiatry, a analizat dosarele medicale ale 69 de milioane de oameni din Statele Unite, inclusiv peste 62.000 de cazuri de COVID-19. Printre cele mai frecvente probleme dezvoltate in randul pacienților recuperați cu COVID-19 se afla anxietatea, depresia și…

- Capitala duce lipsa de medicamente, in plina criza sanitara care se suprapune pe una politica, cauzata de organizarea alegerilor parlamentare in timpul decretarii starii de asediu. In presa apar relatari despre fraude electorale comise de liberali iar Opoziția cere anularea alegerilor. In paralel, „bolile…

- Opt membri ai unei familii din Statele Unite și-au pierdut viața in urma infectarii cu coronavirus. Deși aceștia au fost atenți și precauți in ceea ce privește regulile de sanatate, nu au putut lupta pana la capat cu virusul, potrivit digi24.ro . Familia avea o afacere care a avut parte de succes inainte…

- O substanța creata in Coreea de Sud care este eficienta in tratarea pacienților cu coronavirus ar putea sa fie testata și in Romania. Conform companiei farmaceutice Celltrion, substanța s-a dovedit a fi eficienta, mai multe studii clinice care sa-i dovedeasca siguranța urmand sa fie facute in Statele…

- Alex Corneschi si Anca Bucur, capitani ai comunitatii adidas Runners Bucharest, au raspuns la o serie de 12 intrebari, oferind sfaturi pretioase si demontand mituri gresite pentru cei care vor sa se apuce de sport.

- Ștefan Banica Jr. a oferit un interviu in exclusivitate pentru a1.ro, in care a vorbit despre speranțele lui de viitor, care e cu adevarat rolul sau la emisiunea “X Factor” și cum și-a petrecut ultimele luni in pandemie.

- O tanara de 20 de ani din Statele Unite, declarata moarta, a "inviat" la casa funerara. Timesha Beauchamp suferea de o boala care o ținea imobilizata la pat. Intr-o zi, familia a chemat ambulanța pentru ca nu parea sa mai aiba semne vitale.

- Presedintele Donald Trump a insistat inca de pe la inceputul pandemiei ca scolile, bisericile si companiile sa se redeschida. Intenția fiind aceea ca economia sa capete iar avant. Iata ca acum, candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat ca ar fi de acord sa inchida…