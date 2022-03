Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii MS informeaza ca administrarea pastilelor de iodura de potasiu trebuie facuta in cazul unei urgente exclusiv la indicatiile autoritatilor, explicand ca tratamentul se va administra optim in maxim 8 ore de la anuntul autoritatilor. Ministrul Alexandru Rafila anunta in cadrul unei…

- Saptamana viitoare incepe distribuirea pastilelor de iodura de potasiu populației eligibile, a anunțat, luni, ministrul Sanatații, intr-o conferința de presa. „Saptamana aceasta facem campania de informare si, incepand de saptamana viitoare, distributia la toti cei care sunt eligibili, in principiu…

- Mai multe patronate ale medicilor de familie din țara au transmis un apel catre Ministerul Sanatații prin care aduc la cunoștința faptul ca nu au fost chestionați in ceea ce privește activitatea de distribuție a pastilelor de iod, iar aceasta atribuție le-ar bloca activitatea medicala, potrivit Mediafax.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anunțat luni ca saptamana viitoare va incepe campania de distribuire a pastilelor de iodura de potasiu catre populatia eligibila. „Saptamana aceasta facem campania de informare si, incepand de saptamana viitoare, distributia la toti cei care sunt eligibili, in…

- Un lot de 764.000 comprimate de iodura de potasiu au fost primite joi, 24 martie, de Direcția de Sanatate Publica Neamț. Pastilele au fost alocate de Ministerul Sanatații din producția companiei Antibiotice Iași, in contextul amenințarilor din conflictul din Ucraina. Specialiștii din Sanatate atrag…

- Nivelul de radiații este in limite normale in Romania, dau asigurari autoritațile de la noi. Comisia Naționala pentru Controlul Activitaților Nucleare monitorizeaza evoluțiile și tine legaturA cu Agenția Internaționala pentru Energie Atomica.

- De cand a inceput razboiul din Ucraina, bucureștenii cumpara un medicament care s-a administrat in regimul comunist, imediat dupa dezastrul de la Cernobil din 1986. O farmacista din Capitala a dezvaluit pentru Gandul ca luni, 10% dintre clienți au solicitat iodura de potasiu, de frica unui atac nuclear.…