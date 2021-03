Stiri pe aceeasi tema

- Pe 19 ianuarie, la doua zile dupa ce a fost arestat pe Aeroportul Seremetievo din Moscova, Aleksei Navalnii a publicat o ancheta care i-a socat pe compatriotii sai. „Este un stat in cadrul Rusiei, iar in acest stat nu exista decat un tar inamovibil: Putin”, afirma opozantul rus in deschiderea documentarului…

- Deși a avut oportunitatea sa arate noii administrații din Statele Unite ca este serioasa în legatura cu colaborarea transatlantica, Europa nu a facut vreun asemenea lucru, scrie Politico.Înca de când Joe Biden a câștigat președinția SUA, retorica din partea liderilor…

- Principalul opozant al presedintelui rus Vladimir Putin se afla sub stricta supraveghere intr-o asa-numita „celula VIP”.El va ramane dupa gratii cel puțin 39 de zile. Navalnii este acuzat ca nu s-a prezentat la biroul Serviciului Federal al Penitenciarelor in legatura cu o condamnare la inchisoare cu…

- Statele Unite ale Americii vor consolida aliantele internationale si vor asuma un rol de conducere pe plan mondial, prin contracararea Chinei, Rusiei si altor natiuni autoritariste, afirma Anthony Blinken, desemnat de presedintele-ales, Joseph Biden, pentru postul de secretar de Stat, anunța MEDIAFAX.…

- Clubul de fotbal UTA Arad a oficializat, duminica, transferul fundasului rus Evgheni Sliakov, potrivit site-ului oficial al gruparii. Aparatorul lateral (stanga sau dreapta) devine primul primul fotbalist rus din istoria clubului aradean. Sliakov s-a nascut pe 30 august 1991 si si-a inceput cariera…

- Eforturile facute de Rusia in decursul mai multor ani in sensul reducerii expunerii fata de activele americane au impins cota detinuta de aur in cadrul rezervelor internationale de 583 miliarde de dolari ale tarii peste cea a dolarului pentru prima data in istorie, noteaza Bloomberg. Citește…

- Sursa citata a precizat ca Sarkissian s-a testat dupa ce a avut simptome specifice infecției.Președintele Armeniei a plecat la Londra impreuna cu familia și nepoții sai pentru a petrece Anul Nou, dar și pentru a se opera la picior. ”Presedintele se afla in izolare si va continua temporar sa-si exercite…