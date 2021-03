Stiri pe aceeasi tema

- Unele regiuni din Spania incep sa relaxeze, timid, restricțiile. In Castilla La Mancha accesul in localuri se va face doar dupa scanarea unui cod QR, iar Madridul vrea sa prelungeasca programul barurilor și restaurantelor.

- Apare o noua controversa post-Brexit intre Regatul Unit și Uniunea Europeana, in contextul in care guvernul britanic a reintrodus vizele de lucru pentru cetațenii europeni – cetațenii din țarile din estul UE, printre care și Romania, vor plati taxe ceva mai mari pentru obținerea vizelor, scrie Politico.

- "S-a intamplat cand veneam de la munca, pe 5 decembrie, la ora 21:30. Am fost atacata din spate, nu i-am simțit prezența. Eram imbracata gros, era frig afara și a ingercat sa ma traga pe un teren viran de langa bloc (...) Am fost la poliție, unde am aflat ca sunt mai multe cazuri. Nu imi e rușine. Nu…

- Instituția Financiara Nebancara (IFN) Provident avea 160.000 de clienți la finalul anului 2020, cu 20.000 mai puțini fața de finalul anului 2019. Florin Balcan, country managerul instituției, a vorbit, in cadrul unui interviu acordat Wall-street.ro,...

- Romanii care se intorc din strainatate, de la lucru, pot obține fonduri europene de cate 40.000 de euro sau 50.000 de euro pentru ferme in Romania, prin linia de finanțare „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, pentru care s-a anunțat oficial perioada de inscrieri. Agenția pentru Finanțarea…

- Puțini romani care studiaza sau muncesc in afara țarii vor veni anul acesta acasa de sarbatori, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, este concluzia Vola.ro. Numarul zborurilor din Italia, Spania și Germania, state europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca,…

- Votul in strainatate pentru alegerile parlamentare din Romania s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canadei, la ora locala 21.00 (07.00 ora Romaniei). In total in afara tarii au votat 265.490 de alegatori. Cea mai mare prezenta…

