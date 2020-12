Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Bucuresti nu au impus restrictii suplimentare pentru sarabatori, optand sa le pastreze pe cele in vigoare, spre deosebire de cele mai multe dintre tarile europene si din vecinatatea continentului european, unde s-au adoptat reguli noi pentru Craciun si Revelion.

- In preajma Craciunului, in fiecare casa se simte miros de brad și ...portocale. Cele mai bune din lume vin din Spania, unde sezonul culesului este in toi și sute de romani dau o mana de ajutor in livezile de portocale și mandarine.

- Franta va relaxa prudent restrictiile antiepidemice pe 15 decembrie prin eliminarea declaratiilor pe proprie raspundere pentru deplasari. Dar va fi instituita o interdictie de circulatie nocturna, valabila inclusiv pentru Anul Nou, a anuntat joi premierul francez Jean Castex, citat de AFP. Interdictia…

- Franta va relaxa prudent restrictiile antiepidemice pe 15 decembrie prin eliminarea declaratiilor pe proprie raspundere pentru deplasari, dar va fi instituita o interdictie de circulatie nocturna valabila inclusiv pentru Anul Nou, iar redeschiderea foarte asteptata a muzeelor, cinematografelor si teatrelor…

- Pana pe data de 11 ianuarie, Ungaria va menține restricțiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus, inclusiv interdicția de circulație pe timp de noapte care va ramane in vigoare și in noaptea de Revelion. Ungaria prelungește restricțiile Interdictia de circulatie pe timpul nopții, instituita…

- Sarbatorile de iarna din acest an vor fi cat se poate de triste in Europa. Dupa ce Comisia Europeana a recomandat slujbele online au urmat recomandarile și impunerile guvernamentale din țarile membre ale UE. Italia și Spania au anunțat deja restricții și limitari importante ale mobilitații cetațenilor…

- Guvernul spaniol a convenit, miercuri, cu autoritatile regionale sa limiteze reuniunile de Craciun si de Anul Nou la cel mult 10 persoane de fiecare familie, in incercarea de a preveni raspandirea noului coronavirus. Acordul și se va aplica Ajunului Craciunului, Craciunului, Ajunului Anului Nou si a…

- CHIȘINAU, 25 nov – Sputnik. Potrivit propunerilor adoptate de landurile germane, petrecerile de Craciun si de Revelion ar urma sa fie limitate la zece persoane provenite din gospodarii diferite. Insa copiii mai mici de 14 ani nu vor fi vizati de aceste restrictii, potrivit ziarulromanesc.de.…