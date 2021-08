Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a avertizat sambata ca eforturile Statelor Unite de e evacua cetatenii americani si aliatii afgani din Kabul ar fi fost „grele si dureroase” oricand ar fi inceput misiunea de evacuare, relateaza adevarul.ro.

- Ultimul cetatean roman care a solicitat sprijin pentru repatriere autoritatilor romane a reusit evacuarea din Kabul si a ajuns in siguranta pe Aeroportul International din Islamabad.El a fost preluat de personalul Ambasadei Romaniei din Pakistan."Acest cetatean roman, care lucra pentru un program ONU…

- MAE a anunțat duminica ca a mai evacuat un roman din Kabul. Acesta avea dubla cetațenie, a Romaniei și a Republicii Moldova și a fost ajutat de partenerii internaționali sa ajunga la aeroport. „La acest moment, toți cetațeni romani care au solicitat sprijin pentru evacuare autoritaților romane se afla…

- Incepand de duminica, odata cu intrarea talibanilor in Kabul, viata se schimba de la o zi la alta in capitala Afganistanului. Barbatii nu se mai barbieresc, iar femeile nu se mai intorc la munca, relateaza corespondentul BBC Malik Mudassir.

- Aeronava C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Romane a aterizat, in cursul nopții de miercuri, 18 august, pe aeroportul internațional din Kabul in condiții de siguranța și a evacuat un cetațean roman, angajat al unei agenții NATO, care a solicitat repatrierea. MAE informeaza ca primul zbor la Kabul al…

- Cetatean roman, evacuat din Afganistan cu aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane. Aeronava C 130 Hercules a Fortelor Aeriene Romane a aterizat in cursul noptii de miercuri, 18 august, pe aeroportul international din Kabul in conditii de siguranta si a evacuat un cetatean roman, angajat al…

- Un avion aparținand trupelor americane, de tip C-17 Globemaster III, a evacuat in siguranța aproximativ 640 de afgani din Kabul, potrivit oficialilor apararii americani. Conform fotografiilor obținute de Defense One , acesta este cel mai ridicat numar de persoane care au zburat cu un avion de marfa…

- Primii moldoveni care si-au exercitat deja dreptul la vot sunt sotii Dorin si Ludmila Gutu. Ei au parcurs 400 de kilometri cu masina, timp de cinci ore, pentru a putea vota la sectia deschisa in Tokyo.Sotii Gutu sunt stabiliti de 14 ani in Japonia.