Stiri pe aceeasi tema

- Maiorul in rezerva și expertul militar ucrainean Oleksiy Getman a explicat pentru HotNews.ro ca peninsula Crimeea este „un loc sacru” pentru Putin și ca, dupa ce aceasta va fi pierduta de ruși, elita politica de la Moscova va trebui sa explice (și nu va putea) eșecul. Iar din acel moment va incepe „procesul…

- Rusia a lansat in timpul noptii un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters. Principala ținta a fost un aerodrom din…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a evocat și in trecut spectrul unui conflict nuclear din cauza Ucrainei, a declarat duminica, 30 iulie, ca Moscova va trebui sa foloseasca o arma nucleara daca contraofensiva in curs de desfașurare a Kievului va fi un succes, transmite Hotnews . Medvedev,…

- Kremlinul a acuzat miercuri Occidentul ca este gata sa inchida ochii in continuare la ceea ce a numit "atacuri teroriste" comise de Ucraina in interiorul Rusiei, informeaza agentia Reuters. Doua persoane au fost ucise si un minor ranit luni dupa ce Moscova a anuntat ca Ucraina a folosit drone navale…

- Rusia a cerut sambata eliberarea imediata a unui inalt cleric ortodox reținut la Kiev de Ucraina sub suspiciunea de incitare la ura religioasa și de justificare a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Rador.Un tribunal din Kiev a dispus vineri arestarea preventiva a mitropolitului…

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…

- Dupa ce Rusia a invadat NATO anul trecut, Ucraina si-a intensificat eforturile de a adera la NATO, argumentand ca garantiile de securitate oferite de Moscova, Washington si Londra atunci cand a renuntat la arsenalul sau nuclear in favoarea Rusiei, in 1994, au fost in mod clar lipsite de valoare, relateaza…