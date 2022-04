Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul si-a scos din flacari cei trei copii dupa ce casa in care locuiau a luat foc de la jarul cazut pe linoleum. Tanarul a suferit arsuri grave pe 55% din suprafata corpului si a fost transferat astazi la o clinica din Germania.

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din municipiul Timișoara, județul Timiș. In fapt, in data de 25 martie, DUMA ANDREEA ar fi plecat de la domiciliul sau din municipiul Timișoara, iar pana in prezent nu…

- Inca o fata care nu are nici macar buletin a disparut din casa parințiilor. Acum este vorba despre o fata de 13 ani din Banloc. In data de 15 martie , Sirbu Estefania-Denisa, a plecat de la domiciliul sau din localitatea Banloc, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.52 metri,…

- Imagini dramatice din Mariupol! Oamenii sunt omorați de armata rusa, iar cei care reușesc sa reziste zilelor raman ușor fara apa și hrana. Orașul ucrainean iși epuizeaza ultimele rezerve. Mariupol se afla sub asediu deja de 12 zile. In timpul acesta, forțele rusești ar continua sa bombardeze obiective…

- Un minor, care era de unul singur fara supravegherea parinților și vizibil dezorientat, a fost observat de catre polițișrii de patrulare in centrul Capitalei, pe strada Arborilor.Oamenii legii s-au apropiat de copil pentru a afla de ce este singur.

- Mii de refugiați ucraineni au intrat in Romania prin punctele de frontiera, iar traficul in vami in ultimele ore a crescut cu 120%. Oamenii și-au luat familiile și cateva lucruri și au fugit din calea razboiului. Voluntarii prezenți acolo au fost martori la momente emoționante in care familiile s-au…

- Adelin Darius Zafiu, un baiețel in varsta de 9 ani din Botoșani, este cautat de polițiști dupa ce a plecat, miercuri dimineata, la scoala si nu a mai revenit acasa, potrivit Agerpres . Familia copilului a anuntat autoritațile privind disparitia baietelului abia miercuri seara, in jurul orei 22.00, a…

- Miercuri, 9 februarie, de la ora 21:30, incepe al treilea sezon al show-ului „Imperiul Leilor” . Investitorii sunt mai pregatiți ca niciodata sa finanțeze cele mai ingenioase idei de afaceri și sa inspire milioane de romani cu deciziile lor. Dr. Wargha Enayati este unul dintre cei cinci lei care se…