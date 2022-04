Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile britanice de informație a spus ca Rusia este „probabil” sa intensifice afirmațiile ca Ucraina dezvolta arme nucleare sau biologice ca „justificare retrospectiva” pentru invazia sa, potrivit The Guardian. „De la sfarșitul lunii februarie a avut loc o intensificare notabila a acuzațiilor rusești…

- In urma cu puțin timp, președintele Vladimir Putin a avut un discurs, dupa Consiliul de securitate in care era de așteptat sa declare legea marțiala. Vladimir Putin a anunțat joi seara ca guvernul va recompensa familia fiecarui soldat mort in Ucraina cu 7 milioane de ruble (circa 58.000 de euro astazi…

- Kremlinul a afirmat miercuri seara ca liderii autoproclamatelor republici separatiste pro-ruse din estul Ucrainei i-au cerut ajutor presedintelui rus Vladimir Putin pentru a respinge agresiunea armatei ucrainene, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Consiliul de securitate de la Kremlin a votat luni pentru recunoașterea independenței republicilor separatiste din Donbas, iar președintele Vladimir Putin a semnat decretele pentru independența republicilor separatiste Donețk și Lugansk. Occidentul a condamnat in unanimitate gestul Moscovei, iar Ucraina…

- Rusia nu inchide usa ”diplomatiei” in solutionarea crizei din Ucraina, insa va impedica o ”baie de sange” in teritoriile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, carora Vladimir Putin tocmai le-a recunoscut independenta, a anuntat la ONU ambasadorul rus Vasili Nebenzia, relateaza AFP.…

- Recunoașterea independenței autoproclamatelor republici din Donbas de catre Rusia a declanșat scene de sarbatoare pe strazile din Donețk. Cerul orașului a fost iluminat de numeroase focuri de artificii. Luni, 21 februarie, Vladimir Putin a anunțat oficial ca Rusia a recunoscut independența teritoriilor…

- Cancelarul Olaf Scholz spune ca este inacceptabil ca Europa se afla in pragul unui razboi din cauza unei chestiuni care nici macar nu este pe ordinea de zi. Liderul german a declarat sambata, 19 februarie, la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca Vladimir Putin nu are niciun motiv sa creada ca…

- Recunoasterea de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste din estul Ucrainei va constitui o incalcare grosolana a dreptului international, a denuntat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, care a criticat rezolutia votata de catre Duma de Stat a Rusiei (camera inferioara a parlamentului…