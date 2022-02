Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, spune ca trimiterea unui batalion de vehicule blindate Stryker, cu aproximativ 1000 de militari americani, in Romania reprezinta „o masura defensiva in sprijinul securitații și apararii Romaniei”.

- Romania, ca membra NATO, in acest moment nu este in situatia de a intra in razboi nici in cel mai prost scenariu, in care Federatia Rusa ar intra in Ucraina, afirma ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Conform Agerpres.ro, el a fost intrebat daca barbatii romani, in special cei tineri, ar trebui…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, va avea joi, 27 ianuarie, o intrevedere cu ministrul fortelor armate din Republica Franceza, Florence Parly, aflat in vizita oficiala in Romania, informeaza MApN.La finalul intrevederii, cei doi vor sustine, incepand cu ora 9.25, declaratii de presa.Sursa…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a anunțat ca Romania nu va trimite trupe in Ucraina, in contextul escaladarii crizei provocate de prezența trupelor rusești. Ministrul a explicat ce pași urmeaza sa faca țara noastra.

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, afirma ca studii sociologice realizate la nivel national indica faptul ca procentul romanilor care se arata reticenti fata de vaccinarea anti-COVID s-a dublat, in doar un an si jumatate. Sociologul considera ca aceasta crestere este si efectul unui razboi…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a precizat, in cadrul emisiunii „In fata ta”, de la Digi 24, ca „in acest moment, nu ne asteptam la un razboi cald" la granita Rusiei cu Ucraina si ca Romania nu va intra in niciun conflict militar. In acelasi timp, a spus ministrul, Romania trebuie sa fie,…

- Noi trebuie sa privim tensiunile de la granița Ucrainei cu Federația Rusa ca pe o amenințare la adresa securitații din zona. Nu cred insa ca exista o mare posibilitate de conflict militar, care sa afecteze Romania.