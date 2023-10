Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi a fost imprumutat de Glasgow Rangers in Spania, la Alaves., dupa ce s-a certat cu antrenorul scoțienilor. Internaționalul roman a fost prezentat oficial la noua echipa și a facut primele declarații despre aceasta mutare. Primele declarații ale lui Ianis Hagi la Alaves Ianis Hagi nu a jucat…

- Este oficial Ianis Hagi a semnat cu spaniolii de la Deportivo Alaves si va juca in La Liga in acest sezon. Rangers l a imprumutat pe mijlocasul roman timp de un sezon in Spania. Dupa trei ani petrecuti la gruparea din Scoatia, aceasta a transmis urmatorul mesaj privind transferul: "Ianis Hagi s a alaturat…

- O familie de clujeni, plecata in Spania de cațiva ani intr-un experiment, dar care apoi a devenit normalitate, a dat piept cu problemele frustrante ale vieții de roman, cu ocazia revenirii pentru scurt timp acasa.Corina, soțul ei Andrei și fetița lor, au venit de la Oradea la Cluj cu trenul. Ei bine,…

- Yeat a lansat piesa “bigger then everything”. Astazi, proaspat ieșit din setul sau de neuitat de la Festivalul Wireless de la Londra, fenomenul rap Yeat revine cu un nou single „bigger then everything”. Piesa exploziva vine alaturi de un videoclip muzical la fel de palpitant regizat de Cole Bennett.…

- Incidentul s-a petrecut duminica intr-un spital din orașul spaniol Salamanca. Se pare ca presupusul autor al evenimentelor, un roman, care locuiește in Spania de doar doua luni, a ajuns beat la spital, aproape fara haine și cu documentele unei alte persoa

- Un roman a fost condamnat la inchisoare in Spania, fiind acuzat ca a sustras peste doua milioane de euro, ca membru al unei bande specializate in fraude informatice. Tribunalul Național din Murcia, o regiune autonoma din Spania, a emis recent o hotarare de condamnare impotriva unui roman, care facea…

- Un barbat din Alba care a vrut sa fure o sticla de whisky din casa unui vecin a fost condamnat la inchisoare cu executare. Era recidivist și a fugit in Spania in perioada cat era plasat sub control judiciar.