- Pandemia de COVID-19 s-a soldat cu 211.185 de morti in lume dupa izbucnirea sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP din surse oficiale si valabil pana marti, la ora 11.00 GMT. Peste 3.030.240 de cazuri de infectare au fost diagnosticate oficial in 193 de tari si teritorii de la…

- Australia a cerut duminica deschiderea unei anchete independente privind lupta mondiala impotriva pandemiei de COVID-19 si asupra modului in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gestionat criza, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Un studiu arunca in aer teoria laureatului…

- Pandemia noului coronavirus s-a soldat cu cel putin 112.000 de morti in lume de cand a aparut in decembrie in China, relateaza AFP, care prezinta noi bilanturi, noi masuri si cele mai marcante fapte in evolutia covid-19. PESTE 112.000 DE MORTI IN LUME Pandemia noului coronavirus a ucis cel putin 112.510…

- Oficialitati chineze au incercat sa influenteze responsabili guvernamentali germani, in speranta de a obtine comentarii pozitive cu privire la gestionarea de catre Beijing a pandemiei de coronavirus, a relatat duminica aceasta cotidianul german Die Welt, citat de AFP preluat de agerpres.Astfel,…

- Chiar daca in China este a doua zi consecutiv in care nu s-a mai inregistrat niciun caz nou local de imbolnavire cu COVID19, restricțiile nu au fost inca ridicate, iar oamenii continua sa le respecte.

- China a anuntat, duminica, decesul a altor 97 de persoane si infectarea a 648. In Coreea de Sud s-au inregistrat 550 de cazuri de infectie, 350 doar in ultimele 48 de ore. Aproape jumatate din cazuri au legatura cu un grup religios din sudul tarii. Si in Europa este alerta din cauza coronavirusului.…

- Twitter a blocat site-ul de știri financiare Zero Hedge de pe platforma de socializare, dupa ce publicația a realizat un articol în care facea legatura dintre un cercetator chinez din Wuhan și coronavirus, transmite Reuters. Zero Hedge a spus ca a primit o notificare de la Twitter în…

- Google inchide temporar toate birourile sale din China din cauza focarului de coronavirus, a confirmat compania miercuri, potrivit The Verge . Oprirea include toate birourile din China continentala, precum și birourile din Hong Kong și Taiwan. In prezent, birourile sunt inchise pentru vacanța prelungita…