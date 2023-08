Stiri pe aceeasi tema

- Cu un total de 6 medalii, dintre care 3 de aur și 3 de bronz, caștigate de sportivii „tricolori" la Campionatul Mondial de Juniori (U19) desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute la Paris (Franța), Romania s-a clasat pe locul al treilea in ierarhia pe națiuni, dupa Marea Britanie și ...

- In cadrul Campionatelor Mondiale de canotaj pentru juniori (Under-19) de la Paris, sportivii de la CSM Constanța au avut evoluții remarcabile, caștigand trei medalii, dintre care una de aur și doua de bronz.Sergiu Anfimov de la CSM Constanța este campion mondial, alaturi de colegii sai din echipajul…

- Sportivii romani au cucerit trei medalii de aur si trei de bronz, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris. Bianca Camelia Ifteni a devenit campioana mondiala de junioare la simplu vasle feminin, informeaza Agerpres.

- Romania a incheiat Campionatul Mondial de Juniori Under 19 la canotaj, de la Paris, cu un total de sase medalii, dintre care trei de aur si trei de bronz. La intrecerea din Franta au concurat si reprezentanti ai Constantei. Astfel, Sergiu Anfimov a fost prezent in echipajul de 4 rame fara carmaci, Denis…

- In emisiunea de astazi, relatam de la Targul de carte Gaudeamus Radio Romania, eveniment desfașurat, in București, 7 – 11 decembrie 2022, in Pavilionul B2 al Complexului Expozițional Romexpo. In una din zile, am facut popas la standul Editurii SIONO și atat despre editura, despre zestrea carturareasca…

- In emisiunea de astazi stam de vorba cu profesor Dariusz Kasprzyk, de la Lectoratul de limba polona din cadrul Universitații „Alexandru Ioan Cuza” Iași. Inainte de toate, invitatul nostru ni se prezinta, pentru ca imediat sa ne povesteasca despre activitatea Lectoratului de limba polona; interlocutorul…

- In ediția de astazi a emisiunii noastre, relatam de la manifestarile prilejuite de Zilele Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, activitați culturale desfașurate… nu demult. Prezentam, mai exact de la Simpozionul anual al Catedrei de Slavistica „Petru Caraman” din cadrul Facultații de Litere.…

- Astazi, relatam de la prezentarea, lansarea revistei „Iașul cultural”, revista de cultura și literatura, eveniment care a avut loc, la Iași, in ziua de joi, 27 aprilie 2023, in Sala „Vasile Pogor” a Primariei Municipiului Iași. Redactor-șef al revistei este scriitorul, juristul Vasile Diacon, iar secretar…