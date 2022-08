Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici, 17 ani, a cucerit luni, 15 august, titlul european la 200 de metri liber . Sportivul roman a declarat, intr-un interviu pentru TVR, ca este mulțumit de timpul realizat și ca se simte deja „unul dintre rechini”. „Am reușit un timp bun, am coborat sub rezultate pe care il voiam. Sunt foarte…

- La doar 17 ani, David Popovici este deja o legenda a natației mondiale. Sportivul nostru a cucerit aurul european (și) la 200 m liber, dupa ce a fost inregistrat la Roma cu al treilea cel mai bun timp din istorie pe aceasta distanța.

- David Popovici (17 ani) a cucerit medalie de aur și in proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene organizate la Roma! David Popovici a inotat pe culoarul 4, cel al favoritului, in finala probei de 200 de metri liber. A incheiat cursa cu timpul 1,42:97 și a cucerit medalia de aur! Sportivul…

- David Popovici a postat un mesaj motivational pe Facebook, in limba engleza, la puțin timp dupa ce a cucerit aurul in proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de la Roma și a doborat un record vechi de 13 ani. „Succesul vine din a ști ca ai facut tot posibilul pentru a deveni cel mai…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de aur in proba de 100 m liber, sambata, la Campionatele Europene de natatie de la Roma, cu un nou record mondial, 46 sec 86/100, informeaza Agerpres . Maghiarul Kristof Milak a castigat argintul, in 47 sec 47/100. Bronzul i-a revenit italianului Alessandro…

- ​Bianca Costea a cucerit medalia de argint in proba de 50 m liber din cadrul Campionatului European de inot pentru juniori. Este a patra medalie obținuta de Romania la Otopeni. Costea a fost cronometrata cu timpul 25.34. Aurul continental i-a revenit sportivei germane Nina Sandrine Jazy (25.22) si pe…

- Stafeta de 4x100 metri liber a Romaniei, compusa din David Popovici, Vlad-Ștefan Stancu, Stefan Cozma si Patrick-Sebastian Dinu, a cucerit medalia de aur la Europene de natație de juniori de la Otopeni, unde s-a calificat in finala cu cel mai bun timp.

- Inot/ CE Juniori Romania este noua campioana continentala de juniori la inot in proba de ștafeta 4×100 m liber. Aurul european, cucerit marți seara, la Otopeni, are și o tușa bacauana, din ștafeta caștigatoare facand parte și inotatorul legitimat la SCM Bacau, Ștefan Cozma. In componența David Popovici-…