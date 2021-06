Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 10 mai 2021, dupa un scenariu fictiv a fost recucerita Baza Aeriana Boboc de catre trupele aliate ce apartin celor cinci natiuni participante la Swift Response 21/Defense Europe 21, prima parte de exercitii multinationale din marele exercitiu Dacia 21 Livex. Recucerirea s-a facut prin atac la sol…

- Ceremonia de certificare NATO a detasamentului Fortelor Aeriene Regale Britanice (RAF) sosit in Romania in vederea executarii serviciului de Politie Aeriana Intarita va avea loc joi, incepand cu ora 11,00, in Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu". Potrivit Ministerului Apararii Nationale, detasamentul…

- Un detașament britanic ce cuprinde aproximativ 200 de militari - piloți și personal tehnic - și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, impreuna cu militarii Forțelor Aeriene Romane, misiuni de Poliție Aeriana Intarita sub comanda NATO, in urmatoarele patru luni, arata Mediafax. Patru aeronave…

- Implinirea a 35 de ani de la primul zbor al aeronavei IAK-52 in Fortele Aeriene Romane a fost marcata de personalul Bazei Aeriene Boboc prin publicarea unui scurt videoreportaj dedicat avionului de scoala pe care l-au pilotat sute de studenti.

- Detașamentul Forțelor Aeriene Spaniole dislocat in Romania Foto: wikipedia.org Detașamentul Forțelor Aeriene Spaniole dislocat în România, de la începutul lunii februarie, în baza aeriana Mihail Kogalniceanu și-a încheiat misiunea. Format din 130 de militari,…

- Detasamentul spaniol, format din 130 de militari piloti si personal tehnic cu sase aeronave Eurofighter Typhoon, a executat misiuni de Politie Aeriana Intarita enhanced Air Policing sub comanda NATO timp de doua luni, alaturi de militari ai Fortelor Aeriene Romane, care au actionat cu aeronave F 16…