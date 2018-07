Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de Judo. Lotul mixt al echipei Romaniai de judo a invins echipa Franței și a caștigat medalia de bronz. La individual, sportivii romani au caștigat patru medalii, printre care una de aur. „Este o victorie absolut exceptionala, vorbim de tineri de 17-18 ani, asta inseamna cadetii,…

- Selectionerul Australiei, olandezul Bert van Marwijk, regreta ca echipa sa nu a reusit sa obtina un rezultat de egalitate in fata Frantei, in partida disputata sambata la Kazan, in cadrul Grupei C a Cupei Mondiale de fotbal editia 2018, si castigata la limita de vicecampioana Europei (2-1). "Sunt mandru…

- Presedintele Federatiei franceze de fotbal, Noel Le Graet, a fost pus in postura de a i se refuza accesul in hotelul unde este cazata echipa Frantei in momentul in care a dorit sa revina, dupa ce parasise locatia pentru putin timp, in ciuda acreditarii sale, a povestit

- Directorul sportiv al lui CFR Cluj, Bogdan Mara, a susține ca Bilel Omrani nu pleaca de la Cluj fara 2 milioane de euro. Problema este, în acest moment, ca cei de la Comisia pentru Solutionarea Litigiilor a LPF au stabilit ca semnatura prin care Omrani si-ar…

- Pentru prima data in istorie, Romania a fost primul producator de porumb din Europa, in fața Franței. Daca facem 15 milioane de tone de porumb, care sunt consumatorii? Cine il consuma? Cine il transforma și cine creeaza din acest avantaj un avantaj economic? Noi nu putem sa facem, ne aflam in urma din…

- ACTUALIZARE: Guvernul a reacționat la criticile comisarului european Corina Crețu. Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca situația nu este cea prezentata de comisarul european. In prezent proiectele pe infrastructura ”sunt la un grad de supracontractare pregatita care depaseste 200%”,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a gazduit joi o conferința in cadrul careia au fost prezentate cele mai importate modele de finanțare dezvoltarii intreprinderilor, iar Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și programele derulate de instituție…