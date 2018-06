Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit mediafax, un barbat a vrut sa intre inarmat, vineri dupa-amiaza, in sediul Judecatoriei Iași, a refuzat sa se supuna controlului jandarmilor, spunand ca vrea sa omoare un polițist sau un jandarm pentru a-și face dreptate. In acest caz a fost deschis un dosar penal, iar barbatul a fost amendat.Purtatorul…

- Șiroaie alba de spuma, pe suprafețe mari, au fost remarcate la ploile torențiale din ultimele zile, in orașele mari. Fenomenul de-a dreptul ingrijorator a fost analizat de un reputat profesor ieșean, care a studiat probe din apa de ploaie. Rezultatele sunt de-a dreptul surprinzatoare: apa de ploaie…

- Unul dintre sutele de cazuri in care turistii sunt scosi din apa de salvamari, atunci cand este arborat steagul rosu, se va termina in instanta.Persoana scoasa din valuri vrea daune de 40.000 de euro.Un avocat din Bucuresti a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Mangalia impotriva…

- Primarul comunei Girda de Sus, Virciu Marin, din judetul Alba, a fost gasit in incompatibilitate de Agentia Nationala de Integritate, detinand simultan functia de primar si calitatea de comerciant, respectiv titular al unei intreprinderi individuale.

- O persoana a cazut in raul Jiu, in timp ce facea rafting in zona Lainici, barbatul fiind scos din apa de prieteni. Din pacate, salvatorii ajunsi la fata locului nu l-au mai putut salva. La locul accidentului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Targu Jiu si Garzii…

- Tenis in scaun rulant. Romania a ocupat locul 11 in calificarile pentru Grupa Mondiala. Meciurile contand pentru preliminariile din zona Europa au avut loc la Vilamoura, Portugalia. Romania a participat pentru a patra oara. Prima oara a primit wild-card direct in Grupa Mondiala, pentru acomodarea cu…

- Potrivit Centrul Infotrafic, din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN5, la intersectia cu strada Nicolae Balceascu, in localitatea Jilava. O persoana care traversa pe trecerea de pietoni a fost lovita in plin de un autoturism. In urma impactului, victima a…