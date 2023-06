Stiri pe aceeasi tema

- O vedeta din showbiz trece prin momente grele. Aceasta a fost victima violenței domestice. Este vorba despre Dana Roba care a ales sa se desparta de logodnicul ei. Recent, aceasta a batuta de fostul soț. Ranile au fost atat de grave, incat aceasta a fost transportata la spital. Dana Roba, lovita cu…

- Au trecut cațiva ani buni de cand Dana Roba a decis sa iși schimbe viața, dupa ce l-a intalnit pe Dumnezeu, intr-o biserica penticostala. Vedeta a renunțat atunci la viața tumultoasa și aparițiile controversate care au adus-o in atenția publicului, și a luat calea credinței. L-a cunoscut pe Daniel Balaciu,…

- Alina Ceusan, in varsta de 31 de ani, este una dintre cele mai apreciate bloggerite din Romania. Puțini sunt insa, cei care știu cum arata fosta concurenta de la Asia Express, inainte de intervenia chirurgicala pe care a facut-o la nivelul feței.Alina Ceușan nu a aratat așa dintotdeauna, iar in urma…

- Elena Ciftci, una dintre cele mai cunoscute make-up artiste din Romania, celebra in lumea vedetelor, se afla intr-un scandal uriaș cu soțul ei. Bruneta a cerut un ordin de restricție impotriva barbatului cu care are doi copii. Am aflat de la ce a pornit totul și de ce s-a ajuns aici! Elena Ciftci face…

- Cand Brigitte nu-i acasa, Florin Pastrama iși face de cap?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat fiecare mișcare a omului de afaceri. In compania cui a fost surprins soțul vedetei și cum iși petrece timpul in timp ce bruneta se afla…

- Lora și Ionuț Ghenu formeaza unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz. Cei doi sunt vazuți deseori impreuna și pare ca nu pot petrece prea mult timp desparțiți. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi indragostiți in timp…

- In urma cu aproape doi ani, cantareața de muzica populara Ornela Pasare avea sa anunțe ca s-a casatorit in mare secret cu noul ei partener. Vedeta și-a refacut viața, iar artista vorbește la superlativ de barbatul care astazi o face cea mai fericita. Intr-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Ornela…

- Camelia Potec, o mamica model! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o chiar in timp ce a ieșit cu soțul și fiica ei la o sesiune de shopping intr-un centru comercial din Capitala. Campioana adora sa iși petreaca timpul alaturi de cele mai importante persoane…