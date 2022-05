Stiri pe aceeasi tema

- Un roman de 46 de ani a fost arestat la finalul lunii aprilie in Alicante, sub acuzația ca s-a prefacut a fi agent al poliției spaniole și a furat economiile unei refugiate din Ucraina, informeaza ziarul spaniol El Periodic, citat de Digi24. Intr-un amestec de engleza și spaniola, barbatul i-a spus…

- Al.Florin Țene Editura 2022 Greșit incadreaza unii municipiul Dragașani in categoria frazei lui Mihai Sadoveanu-“locul unde nu s-a intamplat nimic “, fiindca, in acest frumos oraș la umbra viței de vie roditoare, au trait multe personalitați din varii domenii care prin munca lor de-o viața au contribuit…

- Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, anunța ca a achiziționat 150 de ghiduri de conversație ucrainene-romane, care vor fi donate catre Inspectoratul Școlar Județean Maramureș. Acestea vor fi donate la școlile din județ pentru a le fi de folos copiilor refugiați. ”Am achiziționat…

- In Pais Vasco, una dintre cele mai mici comunitați autonome din Spania, exista cea mai mare densitate de romani. Mulți dintre ei lucreaza in construcții, șantiere navale, agricultura. Sunt și tineri la a doua generație care exceleaza in arta, cercetare sau gastronomie.

- Lanțul de magazine Carrefour Romania anunta pune la dispoziție peste 200 de posturi de lucrator comercial universal pentru ucraineni, in reteaua sa nationala de magazine hypermarket, supermarket si Supeco.

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva expune online, un alt bun cultural aflat in patrimoniul Muzeului de Etnografie și Arta Populara Oraștie. CAUC MINIATURAL Obiectul de astazi este o piesa ornamentala, confecționata din lemn sculptat cu decor incizat și excizat și face parte…

- Portarul celor de la SK Dnipro, Valentin Cojocaru, cere ajutorul autoritaților romane pentru a ajunge in Romania. Jurnaliștii de la digisport.ro spun ca Cojocaru a aratat ca este foarte periculos acum sa incerci sa pleci din Ucraina: „Multa lume vrea sa iasa din țara, e foarte aglomerat. Erau cozi la…

- Demisia inregistrata alaltaseara a penultimului ministru secretar de stat iesean din Guvern ne arata, dragi iubitori ai culturii, fie ea de opereta sau de camp, caci un articol critic prost plasat la vremea lui te poate urmari ani buni, si chiar te poate lovi pe la spate cand crezi tu ca e mai bine. …