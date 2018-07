Stiri pe aceeasi tema

- CS U Craiova si-a vandut trei dintre cei mai buni jucatori de anul trecut, pe Baluta, Gustavo si Screciu, dar oltenii au punctat si la capitolul veniri. I-au adus pe Pigliacelli si Cicaldau. A venit si primul refuz pentru olteni. In direct la ProSport LIVE, Adrian Stoian (27 de ani) a exclus…

- George Puscas, tanarul atacant roman legitimat la Inter Milano, este in atentia echipelor Palermo, Crotone si Hellas Verona, toate din Serie B, dar in ultimele zile s-a scris și despre un interes al Universitații Craiova pentru internaționalul roman, relateaza mediafax."Sunt convins ca Pușcaș…

- Ianis Hagi, tanarul fotbalist al echipei FC Viitorul, este in vizorul clubului AS Roma, scrie La Gazzetta dello Sport. Ianis Hagi, care pe 22 octombrie va implini 20 de ani, este apreciat de directorul sportiv al clubului din capitala Italiei, spaniolul Monchi, care este cunoscut pentru depistarea tinerelor…

- Alex Baluta (24 de ani) este, cu siguranta, cel mai curtat fotbalist din echipa Craiovei. Dupa un sezon excelent in Banie, decarul oltenilor poate da lovitura carierei si sa plece la o echipa din strainatate, pe bani multi. Mihai Rotaru, patronul alb-albastrilor, are pe masa in acest moment trei…