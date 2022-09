Stiri pe aceeasi tema

- Fuego are parte de mult succes datorita carierei pe care o are in muzica. Artistul are multe apariții la spectacole și emisiuni, dar puțini știu ce face atunci cand nu este pe micile ecrane. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe „urmele” cantarețului și…

- Dupa mai multe informații aparute in spațiul public, FC Universitatea Cluj confirma rezilierea contractului cu Erik Lincar. Tehnicianul de 43 de ani pleaca dupa ce echipa a pierdut meciul de pe teren propriu cu Sepsi, scor 0-1.Universitatea Cluj are patru eșecuri la rand in Liga 1 și este penultima…

- Mai multe formații de jocuri tradiționale și ansambluri folclorice din județele Cluj și Mureș, alaturi de renumiți interpteți de folclor vor evolua duminica, 4 Septembrie 2022, in comuna clujeana Mociu, in cadrul unui eveniment folcloric reprezentativ pentru Campia Transilvana, Festivalul „Jocu’ de…

- In perioada verii se știe ca multe companii aeriene inregistreaza intarzieri sau, mai rau, zborurile sunt anulate, spre disperarea cetațenilor care iși compromit sau anuleaza vacanțele. Mai exista, insa, și alte moduri in care iți poți rata vacanța, chiar daca zborul nu ți-a fost anulat sau nu a suferit…

- Cei șase elevi care au urcat Romania pe locul 5 in lume și pe primul loc in Europa la matematica au revenit duminica in țara. Ei au obținut doua medalii de aur și 4 de argint la Olimpiada internaționala de matematica desfașurata la Oslo, unde au participat 105 țari. Dincolo de aceasta performanța -…

- Neversea 2022. Totul este pregatit pentru Festivalul Neversea, iși așteapta doar spectatorii. Festivalul romanesc de pe plaja se afla in acest an la a patra ediție. Este cadrul perfect pentru pasionații de muzica buna, DJ de renume și petreceri. Dupa doia ani in care a fost amanat din cauza pandemiei,…

- David Popovici este deja campion in proba de 200 m liber la Campionatul Mondial de Natație din Budapesta și țintește un nou aur la 100 m (finala va avea loc miercuri seara). Noua senzație a natației mondiale duce un stil de viața impecabil, reflectat și in alimentele pe care le consuma.

- Din ce facea Romica Țociu bani inainte sa ajunga celebru. Actorul a povestit cum a facut primii bani. Romica Țociu a descoperit insa dragostea pentru scena de timpuriu, iar faptul ca a putea sa practice aceasta meserie și sa fie pe scena cu nume mari ale scenei, precum Draga Olteanu- Matei Dem Radulescu…