- Francezul a fost principalul artizan al parcursului excelent avut de CFR Cluj în Champions League si Europa League, iar acum ar putea ajunge în cel mai tare campionat din lume. Conform mai multor surse, CFR Cluj ar fi primit o oferta în jurul sumei de 4 milioane de euro pentru…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a anunțat ca singurele campionate in care și-ar dori sa mearga sunt cele din Italia și Anglia, existand deja propuneri in acest sens din liga secunda. Tehnicianul spune ca le-ar lua in calcul abia de la inceputul sezonului viitor, potrivit Mediafax."Am…

- CFR Cluj ar putea ramane fara antrenor principal in pauza de iarna. Dan Petrescu a recunoscut ca ar putea parasi campioana Romaniei.Tehnicianul de 52 de ani a dezvaluit ca, in acest moment, este in negocieri cu mai multe echipe, dar inca nu a luat o decizie finala. "Sunt niște oferte și cateva discuții…

- Dan Petrescu, 51 de ani, a reușit cu CFR Cluj calificarea in primavara europeana, dupa ce a invins, joi, scor 2-0, pe Celtic Glasgow, intr-un joc disputat in Gruia, in grupele din Liga Europa.Numele tehnicianului roman a intrat in atenția mai multor cluburi de pe ”Batranul continent”, el fiind dorit…

- "Felicitari, Dan Petrescu, pentru a doua calificare in primavara europeana din cariera. E o performanța excepționala. Știu cum te simți, și eu am trait sentimentul asta alaturi de tine, de Zenga, de Protasov, de Oli, de Reghe, de Dica. Felicitari inca o data și bafta la noua echipa. Pe aștia sa-i…

- Dan Petrescu a avut o noua reacție nervoasa, dupa ce CFR Cluj a caștigat greu in Europa League cu Rennes. Campionii s-au impus doar cu 1-0, in condițiile in care au jucat minute bune in dubla superioritate numerica, anunța MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici reacționeaza! ‘PSD e un partid puternic’…