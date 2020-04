Stiri pe aceeasi tema

- A fost inregistrat decesul numarul 25. Este vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din București, internat prin Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului SF IOAN in 26.03.2020, ulterior transferat la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, acolo unde s- a inregistrat in data de 27.03.2020…

- Al optulea deces al unui pacient infectat cu noul tip de coronavirus a fost inregistrat in Romania luni dimineața. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache a criticat modul in care a fost tratata, marti, fostul ministru Sorina Pintea, care a fost adusa in catuse la spital, dupa ce a acuzat ca se simte rau. "Știu ca doamna Pintea are o afecțiune autoimuna și trebuie sa avem grija cu toți pacienții din Romania, mai ales…

- Potrivit site-ului redactia9.ro, avocatii Sorinei Pintea au facut primele precizari publice despre dosarul de coruptie in care este implicat fostul ministru al Sanatatii. „Avand in vedere informatiile contradictorii aparute in spatiul public la adresa doamnei Sorina Pintea, facem urmatoarele precizari…

- Aceeasi decizie a fost luata si in cazul lui Mihai Naca. Potrivit anchetatorilor, in noaptea de 29 spre 30 septembrie, mama lui Costel Corduneanu, Georgeta, a sunat la 112 si a anuntat ca persoane necunoscute au incercat sa-i incendieze casa din Dancu. Anchetatorii au demarat o investigatie discreta,…

- Ministerul Educației anunța ca in 57 de școli din țara și din București, cursurile sunt suspendate parțial, din cauza gripei. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica a anunțat, joi, ca numarul persoanelor care au murit…

- Fata viceprimarului comunei Poboru a decedat intr-un accident care a avut loc in Arges.Accidentul rutier in urma caruia o tanara a murit și alte trei persoane au fost ranite s-a produs vineri-dimineața, 24 ianuarie 2020, in județul Argeș. Victima decedata este fata viceprimarului comunei oltene Poboru.…

- Școala 181 din Capitala a fost acționata in instanța de parinții unui copil de 11 ani, care a fost victima a bullying-ului, dupa ce a fost batut de un coleg și a ajuns in spital, familia cerand daune de 15.000 de euro.Avocatul familiei, Adrian Cuculis, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca altercația…