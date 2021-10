EXCLUSIV. Vine criza cartofilor. Prețurile au crescut de peste trei ori și tot urcă Cartoful, aliment de baza la romani, va fi mai scump de Sarbatori. Nu va fi un preț prohibitiv, dar ceva cam mare pentru buzunarul consumatorului mai mult ca sigur, in condițiile in care producția din acest an s-a redus la jumatate din cauza vremii. Daca, acum, prețul pe piața europeana este de circa 180 de euro pe tona, de peste trei ori mai mare fața de anul trecut, pentru decembrie multa lume se așteapta sa depașeasca 300 euro pe tona. Vremea extrema din acest an a afectat serios producția de cartofi din intreaga Europa. La noi, recolta s-a redus la jumatate, adica undeva la 600.000 de tone,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

