- Accidentul s-a produs intr-o auutoutilitara care transporta salam și trenul regio 16147. Șoferul mașinii a ramas blocat in habitaclu, dar este conștient, spune Elena megherea, purtatoarea de cuvant a ISU Timiș. http://evz.ro/accident-un-tren-regio-a-lovit-o-autoutilitara-plina-cu-salam-i.html

- Un accident tragic s-a produs astazi in ajun de Paște pe traseul Ungheni-Sculeni. Șoferul unei mașini de model Mercedes a pierdut controlul mașinii și s-a lovit violent intr-un copac de pe marginea drumului. Din primele informații se cunoaște ca acesta a murit.

- In judetul Arges o masina de teren a plonjat in rau iar martori au sunat la 112. La sosirea autoritatilor masina era abandonata si nici urma de sofer. Pompierii au cautat mai multe ore insa nimeni nu știe insa nimic. Cea mai plauzibila varianta ar fi aceea ca soferul a fugit de la locul accidentului.…

- Un accident violent s-a produs azi dimineața pe Bulevardul Dacia, in jurul orei 4:40, cu impicarea unui camion și a unui taxi de tip Dacia. Șofeurl taxiului, un tanar de 27 de ani, a decedat pe loc. Șoferul camionului, in varsta de 21 de ani, și pasagerul sau au fost transportați la spital.

- A fost identificat soferul, dar și mașina cu care acesta a lovit minorul de 7 ani din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Potrivit Politie, conducatorul auto are 32 de ani si este originar din comuna Corjeuți.

- Un Audi, care venea dinspre Podul de Piatra, a intrat pe contrasens si a lovit in lateral o betoniera. Masina germana a fost avariata serios. Soferul autorismului Audi ar fi un avocat cunoscut in Iasi. El s-a lovit la cap, la fel si pasagerul din dreapta sa.

- In accidentul tragic, ce a avut loc in seara zilei de ieri, șoferul microbuzul pe ruta 165 s-a stins. Acesta ar fi dorit sa iasa la depașire, dar a intrat pe contrasens. Impactul a avut loc in apropiere de Razeni.

- Tanarul in varsta de 30 ani a fost transportat la Spitalul Judetean Constanta in coma, cu traumatism cranian dupa ce, ieri dimineata, a traversat strada Dezrobirii prin loc nepermis. Barbatul a fost lovit de o autoutilitara.Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Constanta, Crina Kibedi,…