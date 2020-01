Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja, 54 de ani, fostul președinte al Federației Romane de Box, a facut dezvaluiri incendiare, miercuri, in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", moderata de Ovidiu Ioanițoaia. Rudel Obreja a vorbit despre relația pe care o are cu Elena Udrea, condamnata in același dosar "Gala Bute", dar și cu…

- Rudel Obreja, 54 de ani, fostul președinte al Federației Romane de Box, a facut dezvaluiri incendiare, miercuri, in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", moderata de Ovidiu Ioanițoaia. Rudel Obreja a vorbit despre relația pe care o are cu Elena Udrea, condamnata in același dosar "Gala Bute", dar și cu…

- Rudel Obreja (54 de ani), fostul președinte al Federației Romane de Box, a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderata de Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, care se difuzeaza in fiecare miercuri de la ora 20:00 pe GSP.RO. ...

- Rudel Obreja (54 de ani), fostul președinte al Federației Romane de Box, a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderata de Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, care se difuzeaza in fiecare miercuri de la ora 20:00 pe GSP.RO. Obreja a vorbit despre condițiile penitenciarelor…

- Rudel Obreja (54 de ani), fostul președinte al Federației Romane de Box, a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderata de Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, care se difuzeaza in fiecare miercuri de la ora 20:00 pe GSP.RO. Obreja a vorbit despre relația pe care o are cu…

- Rudel Obreja (54 de ani), fostul președinte al Federației Romane de Box, a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderata de Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, care se difuzeaza in fiecare miercuri de la ora 20:00 pe GSP.RO. Obreja l-a acuzat in termeni duri pe actualul Președinte…

- Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Romane de Box, a acceptat o dezbatere cu toate carțile pe fața la "Prietenii lui Ovidiu", miercuri seara, de la ora 20:00! Fostul șef al boxului romanesc a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in dosarul "Gala Bute", o ancheta pornita…

- Ionuț Lupescu (51 de ani) a fost invitat in emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, care se difuzeaza in fiecare miercuri, de la ora 20:00, fiind moderata de Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor. Fostul candidat la șefia Federației Romane de Fotbal a declarat ca este exclusa varianta ca el sa…